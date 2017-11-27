Тысячи туристов эвакуированы с Бали из-за извержения вулкана Агунг. Международный аэропорт острова закрыт, отменены более 440 рейсов, так как пепел поднялся на летную высоту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Аэропорт закрыт с 06:00 по местному времени (01:00 мск) понедельника. Рейсы на популярный курортный разворачивают в воздухе и направляют в аэропорты Джакарты, Сингапура, других городов.

По данным Ростуризма, сейчас на Бали находятся порядка 300 россиян. Информации о пострадавших российских туристах не поступало. "До открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова", - рассказали в ведомстве.

Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на Бали, сохранять спокойствие, меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей. Посольство Российской Федерации в Республике Индонезии: (62-21) 522-29-12/14. Круглосуточный контактный центр ДСКЦ МИД РФ: +7 (495) 587-88-60.

В субботу, 25 ноября, произошло второе за неделю извержение вулкана, вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Власти потребовали эвакуации населенных пунктов, расположенных ближе 7,5 км от вулкана. С места ЧП эвакуировали более 24 тыс. человек.

"Степень опасности в связи с извержением вулкана повышена до наивысшей", - заявил главный вулканолог страны Геде Суантика. Он добавил, что "ощущаются постоянные подземные толчки".

Вулкан является высшей точкой острова и считается священной горой у местных жителей. Его высота составляет 3142 метров. Трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более тысячи человек.