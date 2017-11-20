Станция метро "Озерки" закрыта из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в петербургской подземке.

Она не работает ни на вход, ни на выход, поезда следуют мимо без остановки.

"В 14:24 станция "Озерки" закрыты. В вестибюле на выходе со станции обнаружен бесхозный предмет", - рассказали в метрополитене.