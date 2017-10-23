Ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр ударили ножом в шею прямо в редакции. Об этом на своей странице в Twitter рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на "Эхо" мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан. Татьяна госпитализирована. Ей поставлен катетер", - написал он.

Фотография нападавшего. Фото: Twitter / @Vit_Ruvinsky

Угрозы для жизни Фельгенгауэр сейчас нет, говорится на официальном сайте "Эха Москвы". Пострадавшую доставили в институт Склифосовского, состояние оценивается как средне тяжелое.

"Задержанный уже передан полицейским. Сейчас ведется его допрос. На месте преступления продолжаются следственные действия. Генеральная прокуратура взяла на контроль ситуацию с нападением на Татьяну Фельгенгауэр", - рассказали на радиостанции.

Подробности нападения рассказал заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман. "Это один человек. Он прыснул из баллончика в лицо охраннику здания внизу, прорвался на этаж, напал на нашу сотрудницу и нанес ей ножевую рану. Когда его задерживали, он задел охранника. У него легкое ранение. Тяжелее охраннику внизу, у него травмирована роговица глаза, но вроде бы он видит. Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял и нанес ранение!", - цитирует "Медуза" Бунтмана.

По его словам, редакция "Эха Москвы" ничего не знает о мотивах нападавшего. При этом "Интерфакс" со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией, пишет, что нападение на журналистку не связано с ее профессиональной деятельностью.

"По предварительным данным, напавший на Фельгенгауэр был знаком с журналисткой. В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство", - рассказал источник, добавив, что мужчина, ворвавшийся на радиостанцию, был вооружен не ножом, а другим острым предметом.

Управление московского МВД сообщило, что нападение совершил иностранец, при этом его гражданство не названо. "Поводом для произошедшего послужила личная неприязнь", - уточнили в пресс-службе МВД. При этом в полиции рассмотрят разные версии нападения.

По данным "Интерфакса", нападавшего отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость. Лайф пишет, что имя нападавшего Борис Герц, однако представитель столичного главка полиции Юрий Титов сказал "Интерфаксу", что при нападавшем не было документов, его имя устанавливается.