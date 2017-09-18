В Петербурге дважды избили лидера группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуна. На музыканта напали 16 сентября в Московском районе, где он проживает с семьей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Случайное столкновение в магазине продуктов закончилось избиением музыканта у его выхода. Помимо травм и морального вреда, он лишился сумки с деньгами, телефона и купленных продуктов.

После того, как грабители разошлись, Петкун отправился в травмпункт на Космонавтов, чтобы показаться врачу. Оказалось, что его обидчики наблюдали за жертвой и посчитали, что он идет жаловаться в полицию, в итоге его догнали и избили второй раз.

После повторного нападения лидер «Танцев минус» все же зафиксировал побои и обратился в отдел полиции.