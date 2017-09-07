При взрыве на полигоне в Ленобласти погиб военнослужащий. Еще пятеро человек получили ранения, на месте ЧП работает комиссия Западного военного округа. Об этом сообщает ТАСС.

О происшествии стало известно 7 сентября около 12:30, взрыв произошел при проведении плановых стрельб из танка.

"Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения", - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, также добавили в пресс-службе. Подробности ЧП выясняются.