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Автомобиль влетел в толпу пешеходов у Казанского собора (ВИДЕО)

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© Фото: Максим Богодвид / РИА "Новости"

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В больницу доставлены четыре человека, они получили травмы средней степени тяжести.

Автомобиль Ford Mondeo влетел в толпу пешеходов у Казанского собора. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу.

ДТП произошло в ночь с 30 на 31 августа, около 01:20, на Невском проспекте. Водитель проехал на "красный" сигнал светофора, потом выехал сначала на встречную полосу и тротуар.

В больницы Северной столицы доставлены четыре человека, они получили травмы средней степени тяжести. Пятый канал сообщает, что одному из пострадавших понадобилась срочная операция.

Состояние еще двух двоих госпитализированных скоро позволит отпустить их домой. Четвертого пострадавшего уже отправили лечиться амбулаторно.

Кто был за рулем Ford Mondeo, не уточняется. Очевидцы пишут, что он вел себя неадекватно. В первые минуты после наезда мужчина пытался убежать, однако свидетели ДТП не позволили ему это сделать.

"Российская газета" пишет, что водитель задержан, однако отказался от дачи показаний. По факту аварии проводится проверка.

Видео: YouTube / Taxi Crew

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