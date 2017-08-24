При взрыве в центре Киева пострадали три человека. Телесные повреждения получили мужчина и две женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Киева Оксану Блищик.

"Информация была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших: две женщины и один мужчина", - рассказала Блищик, не уточнив степень тяжести телесных повреждений.

Взрыв произошел 24 августа во время празднования Дня независимости Украины. По данным ТАСС, взрывное устройство сработало между домом правительства и стадионом "Динамо".

Служба безопасности Украины считает произошедшее хулиганством. При этом глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что это мог быть запланированный теракт.