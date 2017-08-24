В центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, на улице Грушевского, прогремел взрыв. Пострадали два человека - мужчина и женщина. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на городскую полицию.
Сообщение о взрыве неизвестного предмета поступило в дежурную часть в 14:06. "Телесные повреждения получили мужчина и женщина", - отметили в полиции.
На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники. Подробности произошедшего выясняются.
Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День независимости. В Киеве проходят праздничные мероприятия с участием президента, членов правительства, а также иностранных политиков.
На улице Грушевского находятся здания Верховного совета и кабинета министров Украины, а также Минфина и Минэкономики.