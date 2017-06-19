Очевидцы: У станции метро "Сенная площадь" скорая и пожарные

Около станции метро "Сенная площадь" вечером 19 июня стоят скорая и пожарные. Об этом сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Метро "Сенная площадь" сейчас: людей выгоняют из метро. Много пожарных, скорых. Пожарные бежали в метро", - пишут очевидцы.

Станция закрыта на вход и выход с 18:10 из-за анонимного звонка о заложенной бомбе, пишет "Фонтанка.ру".