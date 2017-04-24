На Октябрьской набережной провалился асфальт. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Катайтесь на "здоровье" на Октябрьской набережной 48-50", - написал один из очевидцев, добавив фотографию дыры с велосипедом.

По словам петербуржцев, часть набережной обрушилась еще два дня назад, однако дыра в асфальте продолжает увеличиваться с каждым днем. "Скоро вся набережная в воду сойдет, будем плавать", - пишут местные жители.

Что стало причиной обрушения, выясняется, свидетели ЧП пишут, что собираются обратиться в соответствующие службы и комитет по благоустройству.

Фото: vk.com/spb_today