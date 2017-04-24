В Петербурге проходят масштабные обыски по делу о сексуальном насилии над детьми. Следственный комитет и Управление уголовного розыска проводят не менее десяти обысков. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Около 20 следователей из разных районов города и около 40 сотрудников МВД работают по уголовному делу по ч. 3 ст. 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних».

Оно было возбуждено днем ранее, 23 апреля. Впервые в Северной столице по такой статье подозревается сразу группа лиц, а не один человек. Практически все обыски проходят на территории Кировского района, подробности дела выясняются.