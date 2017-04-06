В ночь на 6 апреля в Петербурге разведут четыре моста

В ночь на 6 апреля в Петербурге разведут четыре моста

"В 10:13 станция "Приморская" закрыта для проверки", - говорится в сообщении метро. По громкой связи объявляют, что станция закрыта по техническим причинам.

Станция метро "Приморская" закрыта на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Все новости Происшествия

Лучшее в Петербурге Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи. читать далее → Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру». читать далее → Где в Петербурге найти весну На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью. читать далее →

Как это сделано написать письмо Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру». все письма → прочитать письмо →