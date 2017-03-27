При посадке в Пулково сразу в два самолета попала молния, ЧП произошло вечером 26 марта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

"Командир самолета Боинг-737, прилетевшего из Самары, доложил перед посадкой о попадании молнии. Затем с разницей в 15 минут об ударе молнии в непосредственной близости от фюзеляжа сообщил командир другого рейса, направлявшегося из Москвы", - рассказал собеседник агентства.

По словам командиров, разряды были такой силы, что вспышка от них на несколько секунд заливала светом кабину, временно ограничив видимость пилотов. В обоих случаях экипажу удалось благополучно посадить лайнер в аэропорту назначения Пулково.

"Однако во время постполетного осмотра техники обнаружили на фюзеляже обоих лайнеров следы поражения молнией. Проводится анализ произошедшего, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей эксплуатации самолетов", - резюмировал источник.