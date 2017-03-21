Станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход

Лучшее в Петербурге

Где в Петербурге найти весну

На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

Погружение в виртуальность: где в Петербурге попробовать шлемы виртуальной реальности

Устройства виртуальной реальности, активно обсуждаемые уже несколько лет, могут кардинально изменить мир технологий и повседневную жизнь. Прикоснуться к виртуальной реальности и примерить на себя VR-шлем можно и в Северной столице. «Санкт-Петербург.ру» составил карту таких мест.

Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».