На Кипре прогремел взрыв в бизнес-центре (ВИДЕО)

На Кипре прогремел взрыв в шестиэтажном бизнес-центре города Лимасол, в котором расположены офисы и магазины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бизнесмен Сергей Лаврухин.

"Взрыв произошел в 7:45 (8:45 мск) в здании, расположенном на проспекте Макариоса Третьего в Лимасоле, на место прибыли пожарные и полиция. По информации полиции, из-за возникшего пожара перекрыто движение в районе, пожарные пытаются потушить огонь", - пишет Кипрское агентство новостей.

В этом здании также находится офис русской радиостанции Russian Wave. Огонь причинил сильный ущерб первому этажу здания, причины происшествия пока неизвестны, данных о пострадавших пока нет.

Видео: Телеканал 360