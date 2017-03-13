В Петербург пытались ввезти более 260 кг наркотиков из Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Преступники были задержаны 8 марта в поселке Сиверский Гатчинского района после прохождения через МАПП «Ивангород». После прохождения границы полицейские проследовали за грузовиком и задержали мужчин с 2677 плитками гашиша.

Общий вес наркотика составил 266,46 кг, он был спрятан в тайнике, расположенным в раме кузова. Кроме гашиша, в тайнике находились 26 тыс. евро, несколько телефонов и сим-карт.

Интернациональную банду возглавил 54-летней неработающий житель Ленобласти, в нее также вошли безработный 30-летний гражданин Беларуси, 34-летний гражданин Литвы и 35-летний гражданин Эстонии.

Сейчас все четверо находятся под стражей, в квартирах и гаражах главаря и белоруса при обысках было изъято еще пять грамм амфетамина. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части четвертой статьи 229.1 УК РФ – "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".