"Синяя" ветка петербургского метро "зависла" из-за сломанного светофора в тоннеле. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Метро зависло на "Горьковской". Станция метро "Сенная площадь" стоит уже восемь минут. Объявили, что "Петроградская" закрыта. "Невский проспект" стоит намертво", - пишут очевидцы.

Также, по их словам, на станции метро "Черная речка" из-за задержки поездов образовалось сильное столпотворение. "На каждой станции поезда стоят с открытыми дверьми по несколько минут", - отмечают пассажиры.

В пресс-службе метрополитена сообщают, движение поездов не остановлено, а лишь замедлено. "Все станции на синей ветке на вход и выход работают в обычном режиме", - цитирует "Фонтанка.ру" пресс-службу.