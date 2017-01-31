Спецслужбы предотвратили теракт во время ЧМ по хоккею в Москве

Российские спецслужбы предотвратили попытку теракта во время чемпионата мира по хоккею, который прошел в Москве в мае 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игоря Кулягина.

Боевики, планировавшие устроить теракт, сообщил Кулягин, были задержаны 2 мая - за четыре дня до начала турнира. Другие подробности спецоперации представитель руководства НАК разглашать не стал.

При этом ИА «Народные новости» со ссылкой на источник называют имена предполагаемых террористов - два уроженца Киригизии Айбек С. и Анвар Т. По данным издания, они принадлежат к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Всего за 2016 год были предотвращены более 40 преступлений террористической направленности. По словам Кулягина, были предотвращены теракты в Москве, Петербурге, в Ингушетии, а также около здания посольства Франции в Москве.

Согласно данным НАК, в 2016 году было уничтожено более 140 боевиков и 24 главаря бандформирований, задержаны более 900 бандитов и их пособников.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин высоко оценил работу Федеральной службы безопасности в 2016 году, отметив 10 предотвращенных ею терактов.