На Просвещения ограничили движение из-за лопнувшей трубы

На проспекте Просвещения ограничили движение из-за лопнувшей трубы с холодной водой. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Прорвало трубу на пересечении Просвещения и Ушинского, службы на месте, воды немерено", - пишут очевидцы коммунальной аварии.

По данным Водоканала, прорыв трубы произошел около полудня 25 января, течь дала труба диаметром 300 мм. Сейчас на месте работает аварийная бригада предприятия.

На водоснабжение жителей близлежащих домов авария не повлияла.

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"