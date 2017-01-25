В доме на Невском демонтировали памятную доску фотографу Карлу Булле

В доме на Невском проспекте демонтировали памятную доску известному петербургскому фотографу Карлу Булле. Об этом сообщил фотограф Павел Маркин на странице "Фонд Исторической Фотографии им. Карла Буллы" в соцсети "ВКонтакте".

Фото: fontanka.ru

"Какой стыд и позор! Вчера по распоряжению Жилкомсервиса была демонтирована памятная доска Карлу Булле на Невском, 54. Причем, установлена она была не на фасаде дома, а в подъезде", - пишет Маркин.

По его словам, черная мраморная доска, на которой Булла изображен со своей камерой, была торжественно открыта в день празднования 160-летия первого фоторепортера в России 12 ноября 2015 года.

Именно в этом доме с 1908 по 1938 годы в фотоателье номер 1 работали сам Булла и его сыновья. На четвертом этаже дома сегодня располагается Фотосалон имени Карла Буллы, который 25 лет назад возродил меценат Валентин Эльбек.

Дом является историческим зданием, поэтому памятная доска была размещена не на фасаде, а в парадной, в которой расположен музей петербургской фотографии.

"Фонтанка.ру" со ссылкой на президента фонда "История фотографии" Валентина Эльбека пишет, что ЖКС не имел отношения к содержанию данного подъезда, активисты направили обращение в полицию.

В ЖКС номер 1 Центрального района утверждают, демонтаж был произведен на основании распоряжения управляющего домом. При этом сама управляющая домом сейчас находится в другом городе и утрверждает, что подобных указаний не давала.

Карл Карлович Булла вошел в историю как "отец российского фоторепортажа". Родился в немецкой семье в прусском местечке Леобшютц, но работал почти исключительно в Петербурге. В 1875 году Карл Булла открыл свое собственное фотоателье, которое в начале XX века помещалось в здании Пассажа на Невском.

С 1897 года фотографии Карла Буллы стали печататься в массовом и популярном журнале "Нива". С этого времени его имя стало известно по всей Российской империи. В 1908 году Карл Булла приобретает фотоателье на Невском, 54. В данном помещении сейчас располагается действующий фотосалон, принадлежащий "Фонду исторической фотографии имени Карла Буллы".