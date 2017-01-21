На Невском проспекте задержали пикетчика против войны на Украине

На углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы задержали пикетчика против войны на Украине. Акция называется "Остановить путинскую войну в Украине 3.0". Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Фото: Сергей Михайличенко / fontanka.ru

Двое активистов с плакатами встали на Малой Конюшенной улице в 16 часов. Еще около 20 человек начали молча раздавать прохожим воздушные шарики желтого и голубого цветов. Некоторые из них были облачены в украинский флаг.

По данным издания, пикетчиков изначально было трое, но одного из них задержали сотрудники правоохранительных органов. Причиной стало несоблюдение закона о расстоянии между пикетчиками, оно должно быть более 50 метров.

Одновременно свою акцию на том же месте проводят несколько представителей "Национально-освободительного движения" (НОД), с плакатами, прославляющими Новороссию, "Русскую весну" и СССР.

Фото: Сергей Михайличенко / fontanka.ru