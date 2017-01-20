Полиция и СОБР пришли с обысками в бизнес-центр, принадлежащий «Унисто Петросталь»

Экономическая полиция Петербурга вместе с бойцами СОБР Росгвардии сегодня днем, 20 января, пришли с обысками в бизнес-центр, принадлежащий «Унисто Петросталь». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, обыски проходят в в бизнес-центре, принадлежащем ГК «Унисто Петросталь», в котором находятся более 60 арендаторов, при этом в документах на обыск упоминание компании отсутствует. Согласно документам, обыски пришли в бизнес-центр «Охта хаус» на Индустриальном проспекте, 44.

Компания занимается строительством микрорайонов многоэтажных жилых домов, кварталов малоэтажной застройки, возведением и эксплуатацией коммерческой недвижимости, и другими видами бизнеса.

В июне 2016 года «Унисто Петросталь» подала иск к Смольному на четверть миллиарда, требуя компенсировать затраты на отмененный проект строительства МФЦ на Сытнинской улице. К октябрю участок с археологическими раскопками стали заваливать бытовым мусором.