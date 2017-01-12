На Исполкомской улице из-за прорыва трубы провалился асфальт. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На перекрестке Конной и Исполкомской прорвало теплосеть. Движение закрыто от Херсонской к Невскому по Исполкомской. Идет эвакуация", - пишут очевидцы.

По данным "Теплосети Петербурга", трубу с горячей водой диаметром 250 мм прорвало около дома номер 5. Сигнал о происшествии поступил в аварийную службу около 16 часов.

Ремонтировать трубу будет до четырех утра 13 января, в десяти жилых домах и шести производственных зданиях отключили горячую воду, а отопление подается по пониженным параметрам.

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"