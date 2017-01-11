Жители поселка Дудергоф остались без холодной воды из-за лопнувшей трубы

Жители поселка Дудергоф в Красносельском районе Петербурга остались без холодной воды из-за лопнувшей трубы. ЧП произошло несколько дней назад у дома № 27 по Советской улице, однако последствия коммунальной аварии до сих пор не устранены.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев, холодное водоснабжение отсутствует в 46 домах. Дорога из-за разлива воды превратилась в каток, из-за этого по ней невозможно пройти, а таксисты отказываются везти жителей по данному адресу.

В пресс-службе ГУП "Водоканал" уточнили, что специалисты предприятия прибыли на место аварии оперативно, однако обследованию сети мешал столб линии электропередачи, который необходимо было демонтировать на время работ.

После демонтажа конструкции специалисты Водоканала приступили к ремонтным работам. В настоящее время течь локализована, однако 46 домов в частном секторе поселка и 20 частных домов в деревне Вариксолово Ленобласти временно отключены от холодного водоснабжения.

По предварительным данным, окончание работ и возобновление подачи холодной воды запланировано на 15 часов 11 января.