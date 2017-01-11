  • 11 Январь 2017
USD 12.01.2017 60.1614 0.2081
USD ММВБ 16:17 60.13090  
EUR 12.01.2017 63.5184 -0.0261
EUR ММВБ 16:17 63.1460  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Жители поселка Дудергоф остались без холодной воды из-за лопнувшей трубы

Автор:


© Фото: kstnews.kz

Темы дня

Ремонтные работы осложнил демонтаж столба линии электропередач на месте коммунальной аварии.

Жители поселка Дудергоф в Красносельском районе Петербурга остались без холодной воды из-за лопнувшей трубы. ЧП произошло несколько дней назад у дома № 27 по Советской улице, однако последствия коммунальной аварии до сих пор не устранены.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев, холодное водоснабжение отсутствует в 46 домах. Дорога из-за разлива воды превратилась в каток, из-за этого по ней невозможно пройти, а таксисты отказываются везти жителей по данному адресу.

В пресс-службе ГУП "Водоканал" уточнили, что специалисты предприятия прибыли на место аварии оперативно, однако обследованию сети мешал столб линии электропередачи, который необходимо было демонтировать на время работ.

После демонтажа конструкции специалисты Водоканала приступили к ремонтным работам. В настоящее время течь локализована, однако 46 домов в частном секторе поселка и 20 частных домов в деревне Вариксолово Ленобласти временно отключены от холодного водоснабжения.

По предварительным данным, окончание работ и возобновление подачи холодной воды запланировано на 15 часов 11 января.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

    «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кошелек в смартфоне: как работают бесконтактные платежи

    С каждым днем все большее число людей оплачивают покупки с помощью смартфонов. «Санкт-Петербург.ру» узнал, как работают платежи с мобильных устройств, и составил список популярных способов бесконтактной оплаты

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой