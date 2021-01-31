В массовой аварии на востоке КАД пострадал один человек

По информации, которая была предоставлена пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в массовом ДТП с грузовыми и легковыми машинами пострадал один человек.

Инцидент произошел около 16:20. Примерно на 42 километре произошло столкновение двух легковых и двух грузовых автомобилей на внешнем кольце. Легковушка в результате аварии перевернулась на крышу. Кадры с места происшествия были опубликованы пользователями социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобильная авария привела к крупному затору на дороге. В настоящее время на внешнем кольце пробки. На внутреннем кольце проезд также немного затруднен.