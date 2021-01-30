На Маршала Жукова сбили пешехода

В субботу, 30 января, на проспекте Маршала Жукова произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобилист сбил пешехода. Как отмечают очевидцы, водитель скрылся с места происшествия.

Кадры с места происшествия были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Пешеход, выбежавший на проезжую часть, оказался под колесами автомобиля. Пострадавший смог самостоятельно подняться, однако водитель, находящийся за рулем сбившего пешехода транспортного средства, скрылся с места аварии.

Обстоятельства аварии выясняются.