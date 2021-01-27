В Киришах иномарка насмерть сбила пожилую женщину

Трагический инцидент произошел в Киришском районе Ленинградской области утром во вторник, 26 января на проспекте Победы. Пожилая женщина попала под колеса автомобиля Volvo. Сообщается, что пенсионерка пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу.

Согласно предварительной информации, за рулем иномарки в момент происшествия находился 34-летний водитель. В результате столкновения с автомобилем 62-летняя женщина получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась на месте.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку.