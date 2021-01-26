Мужчину, пырнувшего ножом коллегу на судостроительном заводе, задержали в Отрадном

Сотрудники Росгвардии задержали выпившего работника судостроительного завода, который 25 января ударил несколько раз ножом своего коллегу. Задержание произвели в Отрадном. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Напомним, 25 января между двумя мужчинами возник конфликт. Действие происходила во время распития спиртных напитков на территории предприятия по строительству и ремонту судов в городе Отрадное. Один из мужчин схватил нож и нанес несколько ударов по товарищу. Пострадавший успел нажать тревожную кнопку.

Пострадавший мужчина госпитализирован в мед.учреждение, а по факту покушения на жизнь возбуждено уголовное дело.