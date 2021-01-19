Петербурженка хотела избавиться от порчи, а «избавилась» от 11 тысяч рублей

Вечером 18 января в полицию Петербурга обратилась 25-летняя девушка из Твери, утверждающая, что стала жертвой цыганки.

Потерпевшая работает фельдшером скорой и родом из Тверской области. Девушка утверждает, что в Полежаевском парке к ней подошла цыганка, предложив снять с врача порчу. В результате у девушки пропали украшения и деньги. Общую сумму ущерба девушка оценивает в 11 тысяч рублей.

По приметам цыганке на вид 45 лет, а на лице была надета грязного вида маска. На данный момент проходит проверка всех фактов и идет поиск цыганки.