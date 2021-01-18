На Бухаресткой столкнулись четыре машины, а один автомобиль влетел в толпу пешеходов

Неделя началась для петербуржцев с массовой аварии и наездом на пешеходов. Крыпное ДТП произошло в понедельник, 18 января, на пересечении улиц Олеко Дундича и Бухаресткой. Известно, что на перекрестке столкнулись сразу 4 автомобиля. Один из них вылетел в пешеходную зону. Так, автомобиль марки Kia протаранил толпу пешеходов, двигавшихся к остановке трамвая.

В результате аварии пострадало пять человек, а женщина в возрасте 71-года госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент обстоятельства ДТП устанавливаются.