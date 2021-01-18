Неизвестные нарисовали свастику на станции метро "Проспект Славы"

В субботу, 16 января неизвестные нарисовали маркером в вестибюле станции метро "Проспект Славы" свастику.

Нарушение было замечено инспектором отдела технической безопасности в метрополитене города. Он сразу же обратился к дежурным полицейским на территории станции и рассказал об инциденте.

Место, где вандалы изобразили символ нацистов, к сожалению, не входит в радиус видимости камер видеонаблюдения, поэтому найти злоумышленников будет затруднительно. Однако полиция всё равно ведёт попытки установить личности правонарушителей.

По информации правоохранительных органов, поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что это уже не первый инцидент подобного вандализма в последнее время. Ранее аналогичное правонарушение произошло на станции "Нарвская".