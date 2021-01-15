На Светлановском эвакуированы 60 жителей из-за анонимной угрозы минирования



В Санкт-Петербурге в Калининском районе вчера вечером, 14 января были эвакуировали жители дома. Эвакуация происходила по адресу дом №109, корпус 1 на Светлановском проспекте.

В службы спасения поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома заложена бомба. На место оперативно выехал наряд Росгвардии.

Из третьего подъезда были полностью эвакуированы все жильцы. Из здания было выведено около 50-60 человек. Жильцы в ходе эвакуации были временно размещены в здании лицея №144.

По словам Василия Пониделко, главы администрации Калининского района, эвакуированным жильцам дома предоставили горячее питание.

Специалисты провели анализ здания на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ничего опасного не было обнаружено. После проверки жильцы вернулись в квартиры.