В коттедже в Тосненском районе Ленобласти ночью пожарные тушили мебель

В Ленинградской области в Тосненском районе в ночь с 14 на 15 января пожарные занимались тушением обстановки в одном из коттеджей района. Специалисты ликвидировали пожар за час.

По информации ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщение о возгорании в коттеджном поселке "Лето", который находится около Ульяновки, на Абрикосовой улице поступило в дежурную часть в четверг, 14 января в 23:28.

Специалисты оперативно совершили выезд в посёлок. На место происшествия отправилась дежурная смена 111 пожарной части. На месте пожара работали восемь человек и две единицы специальной техники.

Как оказалось, что в частном доме случилось возгорание обстановки на площади 40 квадратных метров. К полуночи, а именно: в 00:22 пожар был устранён.

Сообщений о пострадавших не было. Сейчас на месте пожара производятся работы по выяснению причин возгорания.