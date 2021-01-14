Игрок в футбольный мяч на рельсах может больше не попасть в метро Санкт-Петербурга

Как оказалось молодой человек, который решил поиграть в футбольный мяч на железнодорожных путях станции метро "Звенигородская", уже не в первый раз является нарушителем правил пользования метрополитеном Санкт-Петербурга.

Сейчас ситуация была взята под особый контроль. Правонарушителю собираются закрыть вход на территорию метрополитена в будущем, а также молодой человек будет привлечён к ответственности.

Инцидент случился вчера, 13 января. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором молодой человек играет с мячом прямо на рельсах в метро. Он смог вовремя выбраться на платформу до прибытия поезда.

Комментаторы под видео в социальных сетях были возмущены неподобающим поступком юного игрока в футбол.