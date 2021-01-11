Житель Колпино, который забил до смерти свою супругу, приговорен к 5 годам лишения свободы

По информации, которая была предоставлена в объединенной пресс-службе судов Петербурга, приговор в отношении Михаила Янченко, убившего свою супругу, был вынесен Колпинским районным судом.

Инцидент произошел 12 июля 2019 года в квартире на Павловской улице. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина избил свою жену. Отмечается, что женщина была инвалидом третьей группы.

Избиение повторилось в октябре 2019 года. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. По решению Колпинского районного суда Михаил Янченко был приговорен к лишению свободы сроком на пять лет и один месяц, виновный будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.