В центре Петербурга ночью произошла погоня со стрельбой за нарушителем ПДД

В ночь на 6 января автомобиль Kia Rio в Петербурге преследовали 10 экипажей ДПС.

Недалеко от Тучкова моста было принято решение использовать табельное оружие для остановки нарушителя. Остановили автомобиль лишь у станции метро «Спортивная».

Автомобилист не вписался в поворот, в результате чего машина перевернулась набок, налетев на бордюр. Данная информация была предоставлена ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем иномарки находился 22-летний автомобилист. После ДТП его госпитализировали, после оказания медицинской помощи нарушителя отпустили. В его отношении составили административные протоколы о многочисленных нарушениях правил дорожного движения.