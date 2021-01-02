Посетитель бара напал на журналистов во время ночного рейда в Петербурге

В ночь с 1 на 2 января в Центральном районе Санкт-Петербурга проходили рейды по барам. К полицейским присоединились журналисты телеканала "Санкт-Петербург". Посетитель одного из заведений не понравилось излишнее внимание со стороны прессы, и он выразил недовольство, применив физическую силу. Он предпринял попытку отобрать микрофон у сотрудника телеканала, а потом ударил женщину-оператора.

Дебошир был тотчас задержан сотрудниками полиции, в отношении буйного посетителя составили протокол. У пострадавшей девушки диагностировали ушиб. Чуть позже мужчина раскаялся в содеянном, принес свои извинения и даже поздравил журналистов с Новым годом.