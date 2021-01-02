В ДТП под Гатчиной погиб водитель

Вчера, 1 января, около 21:40 вечера в Ленинградской области на трассе А-120 произошла смертельная авария. Информацией и фотографиями с места происшествия поделились автолюбители в социальных сетях.

В пресс-службе Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на 74 километре трассы А-120 61-летний водитель автомобиля "Форд" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Маздой". Водитель "Форда" скончался на месте, водитель и пассажир "Мазды" получили травмы различной степени тяжести и были оперативно госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.