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На проспекте Ветеранов мигрант упал с 3 этажа и погиб

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© Фото: pixabay.com

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Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств.

На проспекте Ветеранов случилось происшествие в ночь с 31 декабря на первое января. В новогоднюю ночь настиг несчастный случай гражданина из Узбекистана.

В полицию поступил звонок в 02:22 ночи с информацией о том, что мужчина выпал с третьего этажа. Пострадавший был досталвен в тяжёлом состоянии в больницу, там он уже скончался в 4 утра. Вместе с 51-летним мигрантом из Узбекистана в квартире находились ещё двое мужчин, которые уже были опрошены полицейскими.
На месте происшествия были обнаружены также биоматериалы, следы отпечатков рук.

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