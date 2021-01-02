На проспекте Ветеранов мигрант упал с 3 этажа и погиб

На проспекте Ветеранов случилось происшествие в ночь с 31 декабря на первое января. В новогоднюю ночь настиг несчастный случай гражданина из Узбекистана.

В полицию поступил звонок в 02:22 ночи с информацией о том, что мужчина выпал с третьего этажа. Пострадавший был досталвен в тяжёлом состоянии в больницу, там он уже скончался в 4 утра. Вместе с 51-летним мигрантом из Узбекистана в квартире находились ещё двое мужчин, которые уже были опрошены полицейскими.

На месте происшествия были обнаружены также биоматериалы, следы отпечатков рук.