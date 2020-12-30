В Купчино водитель "КИА" сбил велосипедиста

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель "КИА" проехал по островку безопасности, однако, проехал так, как будто там не переходил дорогу молодой человек на велосипеде. В социальных сетях комментаторы выражают свои опасения по поводу того, что наезд на человека мог быть не случайным.

В социальной сети "Вконтакте" в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" было опубликовано видео происшествия, которое случилось вечером 29 декабря. Запись происшествия попала на видеорегистратор.

Наезд случился на территории пересечения проспекта Славы и Пражской. Очевидцы и комментаторы предугадывают, что автовладелец устал ждать, пока пешеход перейдёт дорогу.

Номера машины разглядеть не удалось, так как ои были грязными.