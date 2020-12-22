На Краснопутиловской улице произошла драка водителей

Инцидент произошел во вторник, 22 декабря. Как сообщают свидетели происшествия, двое водителей подрались, в результате чего один из них попал под колеса.

В сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» очевидцы сообщают, что одного из участников драки сбила встречная машина. В группе были опубликованы кадры с места происшествия. На фотографиях можно увидеть, что один из водителей лежит на проезжей части. Сообщается, что автомобиль также получил повреждения. В настоящее время осуществляется работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Причина конфликта, которые привел к драке водителей, не сообщается.