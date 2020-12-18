Россельхознадзор отправил обратно прибывшие из Португалии рыбные консервы

По информации, которая была предоставлена пресс-службой управления Россельхознадзора, консервированные сардины и тунец, общий вес которых составил 4 тонны, отправили обратно в Португалию.

Поставщик продуктов – предприятие из округа Порту, находящегося на севере страны. Консервы были отправлены столичной компании, которая занимается переработкой и оптовой торговлей продуктов питания.

Инспекторами был проведен документальный контроль, в ходе которого было установлено отсутствие ветеринарного сертификата, который должен был быть выдан компетентным органом страны-экспортера. Кроме того, отсутствовало разрешение на ввоз продукции. В результате консервы отправили обратно.