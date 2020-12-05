На Невском проспекте машина придавила пьяного мужчину

Сегодня утром, в субботу, 5 декабря, у дома № 44 по Невскому проспекту автомобиль марки «Субару» наехал на пешехода, лежавшего на проезжей части. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что мужчина лежал на асфальте после того, как охранник ночного клуба, находящегося неподалеку, выпустил ему в лицо газ из перцового баллончика.

Клуб работал в ночное время вопреки ограничительным мерам. Мужчина 41 года, находившийся в заведении, будучи изрядно пьян, вступил в спорс с охранником, который вывел его на улицу и пустил в ход газовый баллончик. Тусовщик вышел на Невский проспект и лег на проезжую часть, в связи с чем на него и был совершен наезд. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, в клубе проводится разбирательство, заведению грозит административное дело за работу в период запретов.