Стрельба на Невском проспекте привела к уголовному делу

На Невском проспекте вечером 3 декабря произошёл вооружённый конфликт. По адресу дом 49, корпус 2 по Невскому проспекту между двумя жителем петербуржцами произошла ссора, питерская разборка.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что одна из конфликтующих сторон выстрелила в другую из пистолета, в результате чего мужчина был доставлен в больницу.

потерпевшему в больнице врачами было диагностировано травматическое огнестрельное ранение кисти на левой руке. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение домой.

По статье «хулиганство» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы пистолетом. На данный момент стоит вопрос об избрании меры пресечения.