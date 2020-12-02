В Ленобласти задержали мужчину, который избил свою пожилую сожительницу

Сотрудником правоохранительных органов Гатчинского района Ленинградской области из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что 69-летнюю женщину госпитализировали с травмами из квартиры, расположенной в поселке Сиверский.

В избиении пенсионерки подозревают ее 59-летнего сожителя, не имеющего места работы.

Инцидент произошёл в квартире дома №37, расположенного на улице Военный городок.

Согласно предварительным данным, мужчина нанес женщине удары после конфликта, который вспыхнул между сожителями в результате совместного распития спиртного. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.