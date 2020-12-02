Мужчина погиб при пожаре в забитой мусором квартире на Советской улице

Возгорание произошло утром 2 декабря в квартире, расположенной в Центральном районе на 5-й Советской улице.

Квартира №10, в которой случился пожар, находится в доме №26. Из здания в результате инцидента спасатели эвакуировали пятнадцать человек. К дому на Советской прибыли скорая помощь и спасательная бригада.

Внутри квартиры, в которой произошло возгорание, обнаружили труп мужчины. Квартира была завалена мусором. По информации, которая была предоставлена ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, личность погибшего еще не установлена. Пожар удалось ликвидировать.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов производится работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.