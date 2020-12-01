Во Фрунзенском районе Петербурга произошло возгорание двух автомобилей

Рано утром во вторник, 1 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга загорелись две машины, припаркованные у жилого дома.

Инцидент произошел около дома №26, расположенного на Витебской Сортировочной улице. Спасатели получили сообщение о чрезвычайном происшествии в 4:09. На место происшествия сразу выехали две спецмашины с девятью сотрудниками.

По информации, которая была предоставлена Главным управлением МЧС РФ по Петербургу, загорелись две иномарки. В результате возгорания у автомобиля Toyota был поврежден салон, а также моторный отсек, а у автомобиля Ford – дверь. Сообщается, что к 4:53 спасателям удалось побороть огонь.