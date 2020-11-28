В Приморском районе нашли тело замглавы Дома детского творчества

Сегодня, в субботу, 28 ноября, правоохраниетльбные органы сообщили, что во дворе дома на Карельском переулке в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело замглавы Дома детского творчества. Все материалы о происшествии направлены в петербургский Следком.

По данным полиции, в ночь на пятницу, 27 ноября, 28-летний местный житель, который проживает в Карельском переулке, обнаружил у дома № 3 за торговым павильоном тело женщины. Вскоре было установлено, что погибшей 50 лет и она перед смертью получила закрытый перелом скулы. Женщина занимала должность заместителя директора Дома детского творчества Приморского района.иТело отправили в морг для вскрытия и установления причины смерти.