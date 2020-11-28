Из квартиры в Гатчине пропала техника

Вчера, в пятницу, 27 ноября, диспетчер экстренных служб «112» получил сообщение о пропаже гаджетов из кваритры в девятиэтажном доме в Гатчине. Около 9:30 утра на улице Чехова их квартиры пропали часы, золотой браслет, телефон Iphone и два ноутбука. Полицейские сообщили, что дверь квартиры не была заперта.

38-летний хозяин рассказал, что в его квартиру на 3 этаже кто-то пробрался ночью. По предварительной информации, входная дверь была не заперта. Предполагается, что злоумышленник прошел на кухню и забрал со стола два ноутбука, а на выходе из коридора прихватил рюкзак, в котором лежал телефон Iphоne, пара часов и золотой браслет. По предварительным подсчетам ущерб составил более 270 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Краже в крупном размере с незаконным проникновением в жилище».