Полиция в Питере после драки нашла около 20 гильз

Произошло нападение на мужчину, которое попало на запись камер видеонаблюдения. На мужчину, 35-летнего жителя Архангельской области, бросились несколько человек, затем подбежали с противоположной стороны улицы ещё несколько людей.
Сообщается, что мужчина после уличной драки попал в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Он был доставлен в удовлетворительном состоянии, однако, с травмами головы (сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма).
Но статус "потерпевшего" может измениться на статус "подозреваемого", так как правоохраниельные органы выяснили, что свой бурный и неспокойный вечер мужчина начал ещё задолго до уличной потасовки. Около 10 часов вечера у жителя Архангельской области случился конфликт в ночном клубе с охранником, в ходе которого он применил оружие (травматический пистолет). Он выстрелил сотруднику ночного клуба, 21-летнему молодому человеку, в лицо. Данный конфликт произошёл на Казанской улице, 7.
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© Фото: pixabay.com
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В больницу после происшествия доставлены двое пострадавших.
Произошло нападение на мужчину, которое попало на запись камер видеонаблюдения. На мужчину, 35-летнего жителя Архангельской области, бросились несколько человек, затем подбежали с противоположной стороны улицы ещё несколько людей.
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